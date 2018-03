PM é afastado por agredir jornalistas no Rio Um policial militar do Batalhão de Choque do Rio foi afastado de suas funções nesta terça-feira, 20, depois de discutir e atacar com gás pimenta jornalistas que acompanhavam um protesto na Rua do Catete, na zona sul do Rio, nesta segunda-feira, 19, à noite. A conduta foi registrada em filmagens e divulgada pela internet.