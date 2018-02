PM é atacada após morte de motociclista no Rio Revoltados com a morte de uma motociclista que tentou escapar de uma blitz, moradores da cidade de Paty do Alferes, no sul fluminense, incendiaram carros e atacaram uma unidade da Polícia Militar na noite deste sábado, 14. Segundo a polícia, Mara Lúcia Feijó da Silveira, de 30 anos, teria se acidentado sozinha quando era perseguida por PMs, depois de furar o bloqueio montado para a blitz, no bairro de Arcozelo.