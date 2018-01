PM é baleado na zona norte do Rio durante patrulhamento Um policial militar da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Morro São João, no Engenho Novo, na zona norte do Rio, foi baleado durante patrulhamento na tarde desta sexta-feira, dia 8. Segundo a PM, o militar, que não teve o nome revelado, foi atingido de raspão no braço e encaminhado ao hospital municipal Salgado Filho, no Méier, também na zona norte, onde foi medicado e liberado.