PM é ferido após tiroteio no Complexo do Alemão, no RJ Um policial militar ficou ferido após um forte tiroteio na noite de ontem, no Complexo do Alemão, zona norte do Rio. O confronto aconteceu por volta das 20 horas, quando policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) cruzaram com um grupo armado na região conhecida como Areal. Os bandidos teriam atirado e a PM, reagido.