PM é morto em suposta tentativa de assalto no ABC O soldado Fred William de Assis, lotado na 1ª Companhia do 10º Batalhão, foi baleado e morto na madrugada de hoje ao ser abordado por supostos assaltantes na Vila Curuçá, em Santo André, no ABC paulista. Em seu dia de folga, à paisana e ocupando uma moto, o policial, segundo testemunhas, foi surpreendido por ocupantes de um carro vermelho. Após balearem o soldado, os criminosos fugiram sem levar nada. Encaminhado para o pronto-socorro central de Santo André, Fred não resistiu e morreu. O caso será registrado no 2º Distrito Policial da cidade.