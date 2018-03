PM é morto na Linha Amarela, no Rio O sargento da Polícia Militar, Natan Evaristo da Silva, foi morto com vários disparos no início desta manhã, na Linha Amarela, saída 4, no trecho próximo a Pilares, no subúrbio do Rio. De acordo com as primeiras informações, um grupo de homens armados chegou à Linha Amarela em um veículo, por volta das 5 horas, para assaltar os motoristas que trafegavam pela via.