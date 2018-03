PM é morto por ladrões com 7 tiros em rodovia do Rio O sargento Anderson Correa da Silva foi morto hoje, com sete tiros, por assaltantes na Rodovia Washington Luís (BR-040), no acesso à Linha Vermelha, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Lotado no Grupamento Tático de Motociclistas (GTM) do Batalhão de Choque da Polícia Militar (PM) e presidente de um motoclube, o policial e outras oito pessoas, em cinco motos, voltavam de um evento ocorrido em Teresópolis, região serrana fluminense, quando o grupo foi abordado por ocupantes de um veículo de passeio.