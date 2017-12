PM é resgatado de helicóptero após ser baleado no Rio Um policial militar que foi torturado por traficantes e deixado num matagal em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, foi resgatado na manhã desta terça-feira, 8, por um helicóptero da corporação. A vítima, Lucas Falco dos Santos Barreto, lotado na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Rocinha (zona sul do Rio), estava desaparecido desde a noite de segunda-feira, 7.