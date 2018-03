PM é surpreendida por decisão do governo Um clima de velório tomou conta do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar (PM) de São Paulo. Surpreendidos pela decisão do governo de São Paulo de negociar com os manifestantes e com a proibição do uso de balas de borracha determinada pelo governador Geraldo Alckmin (PSDB), os coronéis tentaram entender o que acontecia e temiam que a corporação fosse culpada pelos episódios de violência na semana passada durante as manifestações do Movimento Passe Livre (MPL).