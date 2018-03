PM encontra 4 corpos em porta-malas de carro no Rio

Quatro corpos foram encontrados na manhã desta sexta-feira, 29, dentro do porta-malas de um Ford Focus roubado que estava na Linha Amarela, na entrada da Favela da Vila do João, no Complexo da Maré, zona norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, os corpos foram encontrados por volta das 7 horas por policiais do 22º Batalhão e, até as 11 horas, ainda não tinham sido identificados. O carro foi roubado no domingo, em Copacabana.