PM encontra cemitério clandestino na zona norte do Rio Um cemitério clandestino foi localizado na manhã de hoje pela Polícia Militar no alto do Morro do Andaraí, na zona norte do Rio. Uma equipe do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegou no cemitério por volta das 10 horas após receber a denúncia que um corpo havia sido levado para o local. A polícia suspeita que um traficante da região usasse o lugar para torturar e esconder os corpos de traficantes rivais.