PM encontra seis corpos carbonizados em Betim (MG) A Polícia Militar encontrou hoje seis corpos carbonizados em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG). Os rapazes, aparentando entre 17 e 22 anos, estavam com as mãos amarradas para trás e os corpos tinham marcas de tiros, facadas, machadadas e pedradas. A PM acredita que os assassinatos tenham acontecido por volta das 4 horas. Os militares encontraram os corpos após denúncias anônimas. A suspeita é de que o crime esteja relacionado ao tráfico de drogas na região.A polícia realiza trabalho de perícia no local, mas ainda não apontou suspeitos dos crimes.