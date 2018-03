PM estima que 8 mil professores participem de protesto A PM estima que oito mil pessoas participem da passeata de professores da rede pública na Tijuca, zona norte do Rio, nesta terça-feira, 20. Já o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação do Rio de Janeiro (SEPE-RJ) fala em 20 mil manifestantes. Por causa do ato, muitos comerciantes da rua Haddock Lobo fecharam as portas. Quando o grupo passou em frente à Escola Municipal Professor Mario Claudio, gritou "Vem pra rua, vem".