PM estoura bingo e apreende 50 máquinas em SBC Policiais militares estouraram, no início da madrugada deste sábado, um bingo, camuflado, que funcionava no interior de uma residência na altura do nº 536 da Avenida Paulo Afonso, na região central de São Bernardo do Campo, no ABC paulista. No local, segundo a polícia, foram apreendidas 50 máquinas caça-níqueis, mas apenas as placas delas foram encaminhadas ao plantão do 1º Distrito Policial.