PM faz blitz da lei seca pela 2ª noite consecutiva em SP Policiais militares do 34º Batalhão, de Trânsito, realizaram entre as 22 horas de ontem e 4 h da madrugada de hoje mais uma Operação Direção Segura em algumas das principais avenidas de São Paulo, com o objetivo de inibir motoristas que insistem na combinação álcool e volante. Dos 201 abordados, a maioria na zona sul da cidade, 82 foram submetidos ao teste do bafômetro para medir a quantidade de álcool por litro de ar expelido. Um dos condutores foi conduzido ao 96º Distrito Policial (DP), do Brooklin. Outros quatro foram multados no local da abordagem e tiveram de seguir viagem sem o veículo. Treze motoristas, mesmo não estando embriagados segundo o teste do bafômetro, foram multados por outras infrações. Nas duas próximas madrugadas, a Polícia Militar (PM) realizará novamente a blitz da lei seca. Na madrugada de quinta para sexta-feira já havia ocorrido a mesma operação na capital paulista. Na ocasião, dos 142 motoristas abordados, 63 foram submetidos ao teste. Destes, apenas três apresentavam no mínimo 0,1 miligrama por litro de ar expelido, mas nenhum foi flagrado com mais de 0,29 mg nem se recusou a fazer o teste. Quinze condutores foram autuados por infrações de trânsito diversas. Pela lei, quem for pego pelo bafômetro com até 0,09 mg de álcool/litro de ar expelido não é considerado infrator e acaba liberado. De 0,1 a 0,29 mg, o motorista tem de pagar multa de R$ 957,20 e corre o risco de ter a carteira de habilitação suspensa de 12 a 24 meses. Acima de 0,3 mg, além de pagar a multa e correr o risco de perder a habilitação, o infrator é levado para a delegacia e responderá criminalmente, podendo pegar pena que varia de seis meses a três anos de detenção. Além disso, ele só é liberado para responder em liberdade após pagar uma fiança de R$ 300 a R$ 1.200.