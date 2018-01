PM frustra roubo à lotérica é atacada com granada Criminosos lançaram uma granada contra policiais militares em uma tentativa de assalto a uma casa lotérica na Lapa, na zona central do Rio, na manhã desta terça-feira, 29. De acordo com as primeiras investigações, três homens praticavam o assalto na rua Gomes Freire, por volta das 21h40, quando foram surpreendidos pelos PMs. Na tentativa de fuga, os bandidos lançaram uma granada contra os policiais.