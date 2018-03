PM libera escala extra em horário de folga em SP

Segundo a PM, que anteontem não havia se manifestado, a gratificação poderá ser aplicada a todas as patentes, desde coronéis até cabos. No entanto, pelo texto de Kassab, até soldados poderão receber um reforço da Prefeitura, equivalente a até 70% do salário-referência - desde que atuem para a administração municipal. Procurada para comentar o assunto, a Secretaria da Segurança Pública, a quem a PM é subordinada, afirmou que apenas a corporação se pronunciaria sobre o projeto.

Para o vice-presidente da Associação de Cabos e Soldados do Estado de São Paulo, Antônio Carlos do Amaral Duca, a intenção do prefeito Gilberto Kassab de complementar o salário dos policiais é vista com ?bons olhos?. ?Para o policial que ganha um salário de miséria, tudo que vem contemplar é muito positivo?, avalia. No entanto, ao ser perguntado se os ?bicos? estariam com os dias contados na capital, Duca respondeu que é cedo para saber. ?Claro que dedicar horas extras na corporação é bem melhor para o PM. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.