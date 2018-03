PM localiza trio que se perdeu em mata de SP A Polícia Militar (PM) localizou hoje as três pessoas que estavam perdidas em uma mata fechada de Salesópolis, região de Mogi das Cruzes, São Paulo. De acordo com a polícia, Maria José Dias dos Santos, de 63 anos, e dois sobrinhos, a policial militar Cristina Aparecida Rosa, 40 anos, e o irmão Carlos José Rosa, de 41 anos, foram avistados em local de difícil acesso por uma equipe do helicóptero Águia da PM. Os três desapareceram na manhã de sexta-feira, após entrar em uma mata fechada, próximo ao sítio onde estavam, em Ribeirão do Pote, que fica a cerca de 25 quilômetros do centro de Salesópolis. Não há ainda informações sobre o estado de saúde das vítimas.