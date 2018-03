PM mantém alerta em penitenciárias do interior de SP A Polícia Militar vai manter, neste domingo (16), o reforço no policiamento nas penitenciárias do interior que têm agentes em greve. A medida é considerada de precaução, após os alertas sobre possíveis rebeliões nas unidades, caso fosse impedida a entrada das visitas pelos grevistas. Neste sábado (15), primeiro dia de visita nas cinco penitenciárias em greve na região de Sorocaba, o acesso foi normal e até as 12 horas não tinham sido registrados incidentes. Os agentes permitiram também a entrada dos "jumbos" - a comida que os presos recebem de casa.