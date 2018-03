Após a vítima entregar os bens, o suspeito fugiu. O PM correu atrás do homem e deu voz de prisão. O acusado sacou uma arma, e o policial se defendeu com um disparo que o atingiu na região do tórax, segundo a polícia.

O Serviço de Atendimento Médico Urgente (Samu) foi ao local, mas constatou que o suspeito já tinha morrido. O caso foi registrado no 78º DP (Jardins).