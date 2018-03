PM-MG apreende 25 pássaros mantidos em cativeiro Uma denúncia anônima resultou hoje na apreensão de 25 pássaros da fauna silvestre mantidos em cativeiro numa casa em Montes Claros (MG). Também foram recolhidas 15 gaiolas, 2 alçapões e 1 viveiro. Segundo a Polícia Militar (PM), um homem de 36 anos, apontado como responsável pelas aves, foi multado em R$ 12,5 mil e preso. A corporação informou ter encaminhado os pássaros e o material apreendido ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama). De acordo com a PM, no momento da ocorrência, dois moradores do bairro entregaram voluntariamente à polícia 16 pássaros e 13 gaiolas, também entregues ao Ibama.