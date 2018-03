PM morre em tentativa de assalto na Zona sul Um policial militar foi morto durante uma tentativa de assalto a uma farmácia na Vila Moinho Velho, na zona sul de São Paulo, na noite desta quinta-feira, 9. De acordo com informações apuradas pela Polícia Civil, o soldado Carlos Antônio Oliveira, de 45 anos, estava na Farmácia Copacabana Ltda, na altura do número 1.420 da Via Anchieta, quando o local foi invadido por dois ladrões, por volta das 19h30. Ainda não se sabe o motivo pelo qual os bandidos atiraram contra o policial, da 1ª Companhia do 46º Batalhão.