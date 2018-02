PM persegue adolescente em Porsche na Anhanguera

Na altura do quilômetro 47, a PM tentou novamente parar o veículo, avaliado em R$ 90 mil, mas sem sucesso. O cerco foi feito às 15h30, a 36 quilômetros do ponto onde o Porsche deveria ter parado na primeira abordagem.

Segundo a Polícia Civil de Louveira, o pai do adolescente, um comerciante que reside em Alphaville, em Barueri, Grande São Paulo, afirma que o filho pegou as chaves do carro sem sua autorização.

A perseguição terminou bem e os adolescentes foram detidos ilesos. O delegado de Louveira registrou um termo circunstanciado, liberando em seguida o comerciante e o casal.