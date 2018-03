PM-PR localiza menina com suposto estuprador A Polícia Militar do Paraná prendeu, na tarde de ontem, um homem acusado de seqüestrar e violentar uma menina de Chavantes, município paulista na divisa com o Paraná. Ele foi preso em um ponto de ônibus próximo da cidade de Conselheiro Mairinck, no norte do Estado. Com ele estava a menina, que completou 9 anos no domingo. Ela já foi entregue à família, enquanto o acusado, Eduardo Braga, de 35 anos, está detido na delegacia de Ibaiti. De acordo com o delegado Alysson Henrique de Souza, Braga foi autuado por seqüestro e estupro. Ele disse que o suspeito nega ter "encostado a mão" na menina. No entanto, ela relatou o abuso, que, segundo o delegado, foi comprovado por exame do Instituto Médico Legal (IML). Souza disse que as informações são de que Braga teria trabalhado na casa da família da menina, seqüestrada no dia 1º de fevereiro. Comunicada, a delegacia de Chavantes divulgou retratos pela região.