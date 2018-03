PM prende 2 suspeitos de roubar casa de câmbio em SP A Polícia Militar (PM) prendeu ontem uma dupla de criminosos que havia roubado cerca de US$ 6 mil de uma casa de câmbio na região central de São Paulo. Os agentes foram informados do roubo por uma testemunha e, no patrulhamento à região, localizaram a dupla de criminosos escondida embaixo de telhas em uma construção. Os detidos e o dinheiro apreendido foram encaminhados até o 8º Distrito Policial onde foi registrado o boletim de ocorrência.