PM prende 3 acusados de roubar carros em loja de SP A Polícia Militar (PM) prendeu ontem três homens suspeitos de roubar uma agência de veículos no Jardim Regina, na zona sul de São Paulo. Eles levaram dois carros, um Gol e um Santana, que acabaram sendo recuperados pelos policiais e devolvidos ao proprietário da loja. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual de Segurança Pública (SSP), os soldados ainda apreenderam uma pistola que estava em poder dos acusados. Os PMs foram acionados para atender a ocorrência na agência de veículos que fica na Estrada do MBoi Mirim. Quando se dirigiam para o local, viram um dos carros roubados, vindo no sentido contrário, com anúncios de vendas no painel e no vidro. E.S.S., de 25 anos, foi detido na hora e não reagiu. Ele confessou a autoria do roubo e apontou o carro em que estavam os comparsas. A polícia encontrou o outro carro. Ao perceberem a presença dos agentes, os dois suspeitos deixaram o veículo para trás, assim como a pistola, e tentaram fugir a pé, mas acabaram sendo detidos. Os três foram autuados em flagrante por roubo.