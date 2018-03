PM prende 5 por roubo a banco em Ribeirão Preto-SP

Já no município de Matão, a Polícia Civil investiga o furto de cerca de R$ 100 mil ocorrido ontem numa agência do Banco do Brasil (BB). Seis homens desarmados, à paisana e a pé enganaram funcionários e seguranças durante o abastecimento dos caixas eletrônicos em uma área reservada da agência. Alguns distraíram os funcionários e outro fugiu com o dinheiro. A corporação usa as imagens das câmeras de segurança do banco para tentar identificar os ladrões.