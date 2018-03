PM prende acusados de roubar agência do HSBC em SP A Polícia Militar (PM) prendeu no fim da tarde de hoje dois acusados de assaltar uma agência do HSBC, na Avenida Santa Marina, 2.727, Freguesia do Ó, zona norte de São Paulo. Com a chegada dos policiais, a dupla ainda tentou fugir, mas foi detida. Com os suspeitos, foram encontradas uma arma verdadeira e duas falsas e recuperado o dinheiro roubado.