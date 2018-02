PM prende quatro suspeitos de tráfico em Niterói Policiais militares do Rio prenderam ontem quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas em Nova Brasília, Niterói. Entre os detidos está um rapaz de 17 anos. Os policiais abordaram o grupo durante patrulhamento de rotina no bairro. Com eles foram apreendidos sacolés de cocaína, 102 pedras de crack e dois telefones celulares. O caso foi encaminhado para a 77º Distrito Policial, em Icaraí.