PM procura grupo que comandou tiroteio na Rocinha Moradores da Rocinha relataram uma manhã de tiroteios na favela neste domingo. De acordo com os moradores, o confronto começou por volta das 6h30 da manhã, na Rua 1. Segundo a Polícia Militar, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) realizavam uma patrulha no local quando se depararam com um grupo armado. Ainda de acordo com a Polícia Militar, ninguém ficou ferido.