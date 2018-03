PM que publicou fotomontagem de Cabral depõe no RJ O tenente da Polícia Militar que publicou uma fotomontagem do governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), caracterizado como Pinóquio, prestou depoimento hoje na Delegacia de Polícia Judiciária Militar. O oficial Melquisedec Nascimento participa da campanha por aumento salarial em seu blog "Militar Legal" na Internet, onde publicou que "era certa a sua prisão administrativa" a pedido do governador. Assessoria da PM informou que não divulgaria o teor do depoimento "por ser considerado sigiloso", mas negou que o governador ou qualquer autoridade da Segurança Pública tenha ordenado a prisão do PM, que foi liberado após prestar esclarecimentos. "Eles abriram o procedimento para apurar um blog. O governador não está preocupado se o presidente da Beija-Flor desfila no carro dos Bombeiros ou em vestir a camisa da Liga das Escolas de Samba no Sambódromo ", disse o tenente, referindo-se às ligações das escolas de samba com o jogo do bicho. Nascimento afirmou que continuará sua campanha salarial na Internet. O movimento capitaneado pelo grupo de coronéis da PM, que se intitula Barbonos (termo que significa austeros), anunciou que planejará uma nova manifestação em uma assembléia, que será realizada na próxima segunda-feira.