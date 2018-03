PM reforça segurança do prédio de Prefeitura de SP A força tática da Polícia Militar chegou ao prédio da Prefeitura de São Paulo por volta das 20h45 desta terça-feira, 18, para reforçar a segurança. Segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, o chefe da assessoria militar, que acompanhou as manifestações em frente ao prédio de dentro da sala do gabinete do prefeito, foi orientado pelo secretariado a pedir o apoio dos policiais militares.