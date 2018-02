PM retira índios e ativistas do antigo Museu do Índio

A desocupação do velho museu teve momentos de tensão, quando um indígena resistiu e foi agarrado pelos PMs. O homem recebeu um jato de spray de pimenta no rosto antes de ser levado para o ônibus.

Por causa da confusão, a Avenida Radial Oeste, importante via de ligação entre os subúrbios e o centro, foi interditada das 7h às 10h, o que provocou um grande congestionamento.

Os índios e os ativistas reivindicam que o prédio e o terreno vizinho que pertenceu ao Ministério da Agricultura sejam cedidos a eles para a instalação do que chamam de "universidade popular indígena".

Em nota, o governo estadual informa que "o antigo Museu do Índio não será derrubado", mas "transformado em um Centro de Referência das Culturas Indígenas". Os quatro prédios que o Estado comprou ao Ministério da Agricultura serão, de acordo com a nota, usados na construção das "estruturas temporárias do Estádio do Maracanã para a Copa do Mundo".

"A demolição desta área (...) será realizada pela Concessionária do Maracanã, com autorização do Estado. Depois da Copa, esta área (...) será utilizada para a construção do Museu do Futebol, previsto para ficar pronto para as Olimpíadas", diz a nota.