PM-SP pede apoio de bancos no combate a assaltos A Polícia Militar de Santos pediu o apoio das agências bancárias da cidade no combate a assaltos na saída dos bancos. Em conjunto com dirigentes da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), o Comandante da PM de Santos, Armando Bezerra Leite, se reuniu essa semana com 100 gerentes de bancos. De acordo com o comandante, os encontros foram realizados com o objetivo de envolver os funcionários dos bancos em ações preventivas para diminuir ou evitar o crime, que consiste no assalto momentos após os clientes terem realizado saques de quantias significativas, entre R$ 2 e R$ 5 mi). Esse ano, pelo menos 45 pessoas foram vítimas da "saidinha de banco" em Santos.