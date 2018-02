PM troca tiros com suspeito e é apedrejada no Rio Policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) da Favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, foram recebidos a tiros na localidade conhecida como Rocinha 2, por volta das 6h30m deste domingo, 08. Os PMs foram checar a denúncia, feita por um morador, de perturbação do sossego, quando se depararam com um homem armado.