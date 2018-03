PM vai avaliar uso de fuzil em manifestação na Alerj O porta-voz da Polícia Militar do Rio, coronel Frederico Caldas, disse na tarde desta terça-feira que a corporação vai fazer um "estudo de caso" para apurar o emprego de armas letais, como fuzis e pistolas, por policiais militares durante os atos de vandalismo nos arredores da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). Imagens divulgadas pela imprensa mostram policiais efetuando disparos para o alto. O grupo que invadiu a Alerj, composto por cerca de 300 pessoas, se separou dos 100 mil que percorreram a Avenida Rio Branco pacificamente no trecho entre a Igreja da Candelária e a Cinelândia, na noite de segunda.