PM vai desarmar MST e seguranças no sul do Pará A Polícia Militar do Pará deslocou hoje 40 homens de sua tropa de elite, com armamento não letal, para a região de Xinguara e Eldorado dos Carajás, no sul do Estado, onde, ontem à tarde, ocorreu um confronto armado entre integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e seguranças da fazenda Castanhais, localizada no complexo de fazendas Espírito Santo, que resultou em oito feridos.