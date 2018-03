PMDB se reúne e evidencia racha sobre aliança nacional com o PT

A decisão oficial sobre o apoio formal do PMDB à reeleição da presidente Dilma Rousseff será tomada no dia 10 de junho na convenção nacional e esse pouco tempo foi o principal argumento apresentado por aqueles que defendem a manutenção da aliança nacional com o PT.

Mas na avaliação dos diretórios estaduais que se posicionaram contra a manutenção da aliança na reunião, que durou mais de quatro horas, há tantos problemas na relação com o governo e com o PT que já não há vantagens na continuidade do casamento entre os dois partidos.

A reunião evidenciou também que há uma clara divisão entre o que pensam os senadores, que se esforçam para defender a reeleição de Dilma, e os deputados, que preferem o rompimento da aliança e argumentam que apenas o Senado tem se beneficiado do que classificaram de relação fisiológica com o governo.

A aliança com o PMDB é considerada fundamental pelo PT para o projeto de reeleição de Dilma, não só pelo tempo de TV que o partido agregaria, mas também pela capilaridade nacional da legenda.

As dificuldades de relacionamento entre o governo e as bancadas peemedebistas no Congresso e o temor de um projeto hegemônico de poder do PT, entretanto, têm tornado a manutenção da aliança cada vez mais difícil.

A evidente divisão foi debatida abertamente sob os olhos do vice-presidente da República e presidente licenciado da legenda, Michel Temer, que saiu da reunião sem falar com a imprensa e, segundo relato do deputado Pedro Henry (PE), ficou “evidentemente constrangido”.

Representante do diretório da Bahia e candidato a governador daquele Estado, Geddel Vieira Lima, chegou a dizer que prefere uma aliança com o pré-candidato do PSDB, senador Aécio Neves (MG), e que apoiará o tucano em solo baiano. “Para o PMDB da Bahia só tem um caminho que eu não posso seguir, que é apoiar o PT”, disse a jornalistas após a reunião.

Para o vice-presidente, porém, esse clima de divisão relatado por integrantes do partido após a reunião não condiz com a realidade.

"Eu até me surpreendi com o apoio que recebi na reunião", disse Temer a jornalistas no Palácio do Planalto, após o encontro. "A grande maioria e a manifestação de vários líderes do PMDB foi de apoio (à aliança)."

Nesse cenário, para garantir a aliança nacional, Temer estaria disposto a liberar os diretórios estaduais para definirem os melhores arranjos eleitorais, sem levar em conta o PT. Essa avaliação foi feita por alguns parlamentares na saída da reunião, mas não foi confirmada pelo vice. Questionado se Temer apelou pelo apoio à aliança nacional, o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha (RJ), disse que “ele como qualquer candidato tem que pedir voto, é natural”.

Segundo Cunha, claramente os diretórios do Rio de Janeiro, da Bahia, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco e de Goiás se manifestaram contra a aliança com o PT. Já os diretórios de Minas Gerais, São Paulo, Pará, Alagoas e Maranhão defenderam a continuidade do projeto com os petistas.

O deputado Leonardo Picciani (RJ) disse que a aliança com o PT não serve mais ao PMDB, que não participa das políticas públicas e não é ouvido “para nada”. “Essa aliança só atende a ala fisiológica do partido”, afirmou a jornalistas depois de se posicionar a favor do final da aliança. Picciani disse que seu sentimento é que na convenção nacional, marcada para 10 de junho, haverá maioria suficiente para acabar com a aliança. "Mas é muito difícil fazer um prognóstico", afirmou.

"QUALIFICAR A RELAÇÃO"

Já o presidente do Senado, Renan Calheiros (AL), disse que o PMDB precisa qualificar sua participação num segundo governo Dilma, mas que não é hora para romper a aliança.

“Eu já disse para a presidente Dilma que no próximo governo nós precisamos qualificar a relação”, afirmou o presidente do Senado. “Não é hora para ter crise de identidade e decidir pelo fim da aliança a tão poucos dias da convenção”, prosseguiu.

“Se houvesse risco na convenção seria a maior demonstração de incoerência política partidária e o PMDB pagaria um preço muito grande por isso”, afirmou. O senador José Sarney (AP) foi na mesma linha. “Os problemas são conhecidos. Mas são problemas regionais que não são de monta para acabar com a aliança”, disse Sarney à Reuters na saída da reunião.