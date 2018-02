PMs acabam com sequestro relâmpago em SP

Segundo policiais que participaram da ação, a vítima foi rendida pelo trio às 6 horas quando chegava ao trabalho em um supermercado na Rua Fernão Dias, em Pinheiros, na zona oeste. Ela contou aos PMs que os adolescente simularam estar armados e exigiram pertences pessoais, dinheiro e cartões. Ainda conforme o relato da vítima à polícia, o trio falou que a levaria a um cativeiro para depois ligar para a sua família e pedir um resgate.

Quando passavam pela favela dentro do Fox, os adolescentes se depararam com cinco viaturas da PM que participavam de uma operação no local. Conforme os policiais, ao ver as viaturas, o trio tentou fugir de ré, mas foi capturado menos de 50 metros adiante, na Rua das Goiabeiras.

No momento da abordagem, a vítima desceu do carro e informou os policiais que era mantida refém. Nenhuma arma foi encontrada com os menores apreendidos. Os adolescentes - um de 17 anos e dois de 14 - não ofereceram resistência e foram levados ao 34º Distrito Policial (Vila Sônia), onde um boletim de ocorrência de ato infracional por extorsão foi registrado. Os três já tinham passagem pela polícia e serão encaminhados à Fundação Casa (antiga Febem).