PMs e colegas de Marcelo depõem sobre chacina Um policial militar prestou depoimento sobre a morte da família Pesseghini na manhã desta segunda-feira, 26, no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado responsável pelo caso, Itagiba Franco, pretende ouvir ao longo desta semana ao menos outros quatro colegas de trabalho de Luiz Marcelo Pesseghini, que era sargento da Rota, e Andreia Regina Bovo Pesseghini, cabo do 18º Batalhão da Polícia de Militar. Dois estudantes que aparecem em um vídeo ao lado do garoto na manhã do dia 5, dia do crime, também devem ser chamados ainda nesta semana no DHPP.