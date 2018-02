PMs estariam a 200m do local onde filho de atriz morreu Imagens das câmeras da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) revelam que os policiais militares que liberaram Rafael de Souza Bussamra, que confessou ter atropelado o estudante Rafael Mascarenhas, de 18 anos, na madrugada de ontem, estavam a menos de 200 metros do local do acidente, segundo a Polícia Civil. Os agentes disseram em depoimento que liberaram o motorista, momentos após o atropelamento, alegando que a documentação estava em dia e que o carro não teria estragos aparentes. O veículo chegou hoje para perícia na 15ª Delegacia de Polícia, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, com um amassado no capô, a lanterna esquerda avariada e o para-choque pendurado.