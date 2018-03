PMs mortos davam aulas de tiro e direção para filho

Segundo o depoimento do soldado Neto, do 18º Batalhão, e amigo próximo da família, o pai do garoto, Luiz Marcelo Pesseghini, de 40 anos, sargento da Rota, dava aulas de tiro ao menino.

Ja a mãe, a cabo Andreia Pesseghini, de 36 anos, o ensinava a dirigir. Segundo o depoimento, era o garoto que tirava o carro da garagem todas os dias pela manhã.

Nesta quinta-feira também, o tenente Wagner Dimas, do 18º Batalhão, recuou da notícia da véspera de que a cabo Andréia teria denunciado a ligação de PMs com roubos a caixas eletrônicos. Durante depoimento de pouco mais de uma hora, Dimas disse que foi mal interpretado ou se expressou mal durante entrevista à Rádio Bandeirantes na quarta-feira. Segundo o coronel, não há nenhum procedimento aberto para investigar os policiais do 18º batalhão, nem a mãe de Marcelo fez denúncias.

O crime

Na segunda-feira, 05, foram encontrados na residência da família na Brasilândia os corpos de Andréia Pesseghini, cabo da PM; Luiz Marcelo Pesseghini, de 40 anos, sargento da Rota, Benedita de Oliveira Bovo, de 65, Bernardete Oliveira Silva, de 55, e do estudante Marcelo Pesseghini, de 13 anos, filho do casal. Todos foram mortos com um tiro na cabeça. A única hipótese trabalhada pela polícia no momento é que o garoto cometeu as execuções e se suicidou em seguida.