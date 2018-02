PMs prendem traficante na zona leste de SP PMs da 3ª Companhia do 38º Batalhão, por volta das 21h30 de sexta-feira, suspeitaram de um homem em um carro e o seguiram até um galpão localizado na Rua Dr. Paulo Carneiro Maia, no Sapopemba, zona leste de São Paulo. No local, foram apreendidos 131 tijolos de maconha, cinco litros de lança-perfume, cerca de dois quilos de cocaína, 500 cápsulas plásticas contendo cocaína, duas balanças de precisão e R$ 1.427,00, que estavam com o traficante. Caso registrado no 69º Distrito Policial, de Teotônio Vilela.