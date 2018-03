PMs presos em SP são suspeitos de 'acordo' com a Rota Dois dos sete policiais militares do 18º Batalhão presos desde o dia 25 por suspeita de ligação com execuções são investigados por outra chacina ocorrida na zona norte de São Paulo: a matança de seis pessoas no Jardim Elisa Maria, em 1º de fevereiro de 2007. A história dessa chacina começou a ser desvendada quando um informante resolveu contar o que sabia, entregando os nomes de alguns envolvidos. Ele afirmou que a matança era resultado de um ?consórcio entre policiais da Força Tática do 18º e policiais da Rota?. Os suspeitos são dois sargentos que policiais civis do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Corregedoria da PM investigam desde 2007. A matança foi tão traumática na zona norte que levou o governador de São Paulo, José Serra (PSDB), a escolher a região para desencadear a Virada Social, programa que busca aproximar a polícia da população. ?Eles planejaram o crime.? O alvo era um suposto grupo de jovens infratores que incomodava a vizinhança de um sargento da Rota. ?Como ele não podia matar, chamou os amigos do 18?, disse o informante. Duas guarnições da Rota estariam envolvidas no crime: o papel delas teria sido dar cobertura, proteger os colegas do batalhão da zona norte. Cobertura Quando chegaram ao escadão em que estavam sete jovens, os homens do Pálio disseram que eram ?polícia?. Mandaram que o grupo virasse de costas e começaram a atirar com pistolas calibre 380 e 40 e revólveres calibre 38. Mataram seis dos garotos, com idades entre 16 e 20 anos - um jovem de 19 anos sobreviveu ao ataque. Pouco depois dos tiros, apareceram carros da Rota, que estavam por perto não para fazer ronda, mas para garantir que os colegas não fossem flagrados. ?Era o pessoal da cobertura?, disse ao Estado o informante, o soldado P., que apontou os nomes de dois soldados da Rota. Desde julho de 2007, o DHPP se diz ora perto de esclarecer o caso ora alega insuficiência de provas para prender os PMs. Mas, mesmo sem o indiciamento formal dos acusados, a chacina é considerada esclarecida pelo departamento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo