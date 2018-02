PMs São presos acusados de participar de briga no Rio Dois policiais militares foram presos acusados de participar de uma briga na boate Provisório, na Ilha do Governador, no Rio, na madrugada da sexta-feira (09), deixando uma pessoa ferida. Segundo a Polícia Militar, a Corregedoria Interna instaurou uma averiguação para apurar o envolvimento do capitão Alexandre Gualberto da Silva, do 16º Batalhão (Olaria) e do cabo Alessandro Gomes de Souza, do 41º Batalhão (Irajá), na briga.