PMs são presos por suspeita de assassinato no Rio Dois policiais militares foram presos no fim da tarde de ontem, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, por suspeita de envolvimento na morte de um jovem na madrugada da terça-feira (06). O comando do batalhão verificou o GPS da viatura dos PMs e confirmou que eles estiveram em Vilar dos Teles, local em que o jovem foi assassinado.