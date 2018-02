Poço em água rasa é mais perigoso, diz gerente do Ibama O vazamento da BP pode respingar na exploração brasileira de maneira diferente da prevista por especialistas. Os maiores riscos ambientais por aqui não estariam no pré-sal ou nas águas profundas, onde fica a maior parte da atividade, mas em águas rasas, perto da costa e com impacto direto no turismo e na pesca. Segundo o gerente do escritório de licenciamento do Ibama no Rio, Edmilson Maturana, os poços perfurados em águas rasas (até 300 metros) têm a mesma pressão verificada em águas profundas. No caso de vazamento, o óleo se espalharia rapidamente, chegando à costa. No caso das águas profundas, correntes marítimas levariam o óleo para longe.