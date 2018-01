Podcast ultrapassa blogs em popularidade nos EUA Os boletins de áudio em formato digital, os chamados podcasts, estão crescendo em apelo, ao menos para os usuários da Web no mercado norte-americano. É o que revelou uma pesquisa da consultoria Nielsen NetRatings, que afirmou que 9,2 milhões de podcasts foram baixados nos EUA no mês passado, o que significa que estes programas estão atingindo 6,6% da população conectada naquele país. Estes boletins, que podem tanto ser ouvidos no próprio PC como baixados para tocadores de música digital, estão superando até o interesse em blogs, que foram visitados por apenas 4,8% da população online dos EUA no mesmo período.