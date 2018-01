Pode chamar de jantar Para a maioria das pessoas, mesmo cozinheiros experientes, os jantares nos dias de semana são menos o resultado de um planejamento cuidadoso que o uso daquilo que está à mão – e o que pode ser preparado rapidamente. Noodles (macarrão) de todos os tipos são fáceis e amados. Mas o de soba, um prato de resistência no Japão, é especial: não exige mais de 3 a 4 minutos para cozinhar e – como é feito de trigo sarraceno – fica com uma textura ligeiramente firme e um aroma de noz. Tradicionalmente, o soba pode ser servido tanto quente como frio, o que faz dele um parceiro flexível para quase todos os ingredientes frescos que se tenha na cozinha. No caso, eu tinha feijão de soja descascado no freezer (sim, pode-se comer isso de maneira diferente dos tira-gosto do tipo salgue-e-descasque de restaurantes japoneses), por isso montei um prato improvisado que ficou alguma coisa entre uma salada e uma clássica preparação de macarrão. Veja também: Receita de soba-salada com espinafre e edamame Mark Bittman ensina a preparar a soba-salada com espinafre e edamame (dublado) Mark Bittman ensina a preparar a soba-salada com espinafre e edamame (em inglês) Pus o macarrão e as cenouras em água fervente ao mesmo tempo, para que as cenouras amolecessem um pouco sem perder o crocante. Pouco antes de ficarem prontos, adicionei o feijão de soja só para aquecer – não mais de 30 segundos. Estava quase pronto. Só faltava colocar o espinafre com um tempero simples de missô, mirin (saquê doce), suco de limão e soja e acrescentar o macarrão e os legumes quentes. O calor faz o espinafre murchar um pouco, e o tempero funcionou lindamente. Ainda não estou certo se deva chamar esse prato de uma salada quente ou de um prato de macarrão à temperatura ambiente, mas fiquei contente de chamá-lo de jantar.