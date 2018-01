Pode faltar espaço para TV pública em São Paulo

O governo pode ter problema de espaço para acomodar os novos canais digitais da TV pública em São Paulo. O alerta foi feito pelo superintendente de Comunicação de Massa da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Ara Minassian, em audiência pública na Comissão de Ciência e Tecnologia da Câmara. Se for mantida a atual divisão do espectro de freqüência, que distribui os canais para cada emissora, também faltará espaço na televisão aberta para a TV Câmara e a TV Senado. A redistribuição desses canais, segundo o superintendente, não é uma decisão da agência e sim do governo. Essa definição é necessária para pôr em prática o decreto presidencial, que instituiu o Sistema Brasileiro de TV Digital. Nesse decreto, está prevista a criação de quatro canais: do Executivo, da Cultura, da Educação e da Cidadania. Para que a TV digital entre em operação, ficou estabelecido que, durante o período de transição, que termina em 2016, cada emissora de televisão terá direito a um canal digital, além do analógico que já utiliza. O problema é que, em São Paulo, onde há muitas emissoras, a Anatel só conseguiu acomodar os novos canais digitais para as geradoras comerciais e algumas retransmissoras.